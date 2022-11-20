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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لحظات مؤثرة من وداع ذوي "شهداء الأمن" الذين اغتيلوا على أيدي مثيري الشغب
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الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش
لحظات مؤثرة لوالدي وزوجات وأطفال الشهداء من المدافعين عن أمن البلاد في ايران حيث سفكت دماؤهم على أيدي مثيري الشغب وبعض محركيهم من الخارج.
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
مثيري الشغب
شهداء الأمن
المدافعين عن أمن البلاد
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