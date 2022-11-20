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لحظات مؤثرة من وداع ذوي "شهداء الأمن" الذين اغتيلوا على أيدي مثيري الشغب

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

لحظات مؤثرة لوالدي وزوجات وأطفال الشهداء من المدافعين عن أمن البلاد في ايران حيث سفكت دماؤهم على أيدي مثيري الشغب وبعض محركيهم من الخارج.

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لحظات مؤثرة من وداع ذوي "شهداء الأمن" الذين اغتيلوا على أيدي مثيري الشغب

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