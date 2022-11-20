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كنعاني: الحرب الإعلامية والضغوط السياسية ضد إيران تهدف لتبرئة حلفاء أميركا المجرمين

كنعاني: الحرب الإعلامية والضغوط السياسية ضد إيران تهدف لتبرئة حلفاء أميركا المجرمين
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بان الحرب الاعلامية والضغوط السياسية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية تهدف لتبرئة المجرمين المتحالفين مع اميركا.

العالم - ايران

وانتقد كنعاني في تغريدة له اليوم الأحد على تويتر، السلوك المتناقض لادعياء حقوق الإنسان تجاه جرائم الكيان الصهيوني وكذلك صمت المنظمات الدولية حول استشهاد واصابة أطفال اليمن وكتب قائلا: ان استشهاد وإصابة 8000 طفل في الحرب على اليمن واعتقال أكثر من 750 واستشهاد 47 واصابة 164 طفلاً فلسطينياً عام 2022 على يد الكيان الصهيوني ، حدث ذلك كله بدعم من ادعياء حقوق الإنسان وصمت المنظمات الدولية!.

وأضاف: من أهداف الحرب الإعلامية والضغوط السياسية ضد ايران تبرئة المجرمين المتحالفين مع أميركا.

وأعلنت منظمة حقوقية يمنية ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، أن التحالف السعودي قتل أو أصاب أكثر من 5 آلاف امرأة يمنية منذ بداية العدوان على اليمن عام 2015.

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كنعاني: الحرب الإعلامية والضغوط السياسية ضد إيران تهدف لتبرئة حلفاء أميركا المجرمين

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