كنعاني: الحرب الإعلامية والضغوط السياسية ضد إيران تهدف لتبرئة حلفاء أميركا المجرمين

العالم - ايران

وانتقد كنعاني في تغريدة له اليوم الأحد على تويتر، السلوك المتناقض لادعياء حقوق الإنسان تجاه جرائم الكيان الصهيوني وكذلك صمت المنظمات الدولية حول استشهاد واصابة أطفال اليمن وكتب قائلا: ان استشهاد وإصابة 8000 طفل في الحرب على اليمن واعتقال أكثر من 750 واستشهاد 47 واصابة 164 طفلاً فلسطينياً عام 2022 على يد الكيان الصهيوني ، حدث ذلك كله بدعم من ادعياء حقوق الإنسان وصمت المنظمات الدولية!.

وأضاف: من أهداف الحرب الإعلامية والضغوط السياسية ضد ايران تبرئة المجرمين المتحالفين مع أميركا.

وأعلنت منظمة حقوقية يمنية ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، أن التحالف السعودي قتل أو أصاب أكثر من 5 آلاف امرأة يمنية منذ بداية العدوان على اليمن عام 2015.