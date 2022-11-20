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السوداني والمالكي يؤكدان أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري

السوداني والمالكي يؤكدان أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اليوم الأحد، أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي"، مبين انه "جرى خلال اللقاء البحث في مجمل الأوضاع العامة في البلاد، في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية".

واضاف ان "اللقاء شهد التأكيد على أهمية دعم الحكومة، في تنفيذ برنامجها الوزاري، والبحث عن آليات جديدة من شأنها أن ترتقي بالأداء الحكومي وتطوير سياسات الحكومة في محاربة الفساد وتفعيل محركات الاقتصاد؛ بغية دعم المواطن وإنصاف الفئات الهشة في المجتمع".

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