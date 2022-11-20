صورة/مواطن يمني محكوم بالاعدام يصلي قبل دقائق من اعدامه

العالم- اليمن

ونشر المغردون على موقع تويتر صورة لنبيل العفيري قبل اعدامه ب 5 دقايق وهو يصلي ركعتين في مكتب السجن قبل التنفيذ .

من هو نبيل العفيري

نبيل محمد العفيري مواطن يمني من محافظة ذمار اليمنية وتم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذه اليوم الأحد وتشييع جنازته في مقبرة العمودي بحضور غفير من الناس.

وكان قد تحول العفيري الى ترند مواقع التواصل الاجتماعي عقب اطلاقه مناشدة دعا فيها الناس للمشاركة في مراسم تشييعه.

وكان العفيري قتل شخصا عقب عراك بينهما دفاعا عن نفسه ولحماية أرضة التي كانت مغروسة وقام المجني عليه بالإعتداء وقطف شجرة خاصة به. وبعد ان أتى إليه نبيل العفيري ونشبت بينهما مشاجرة قام المجني عليه بالسب ورفع يده عليه وهو ماجعله يقوم بتوجيه له طعنات قاتلة كما ذكرها الشهود المتواجدين هناك.

وكان ناشطون اعلنوا تبرعهم بقيمة دية وسيارات الا ان اسرة المجني عليه رفضت ليتم تنفيذ الاعدام وسط حزن عارم.

وقال حاضرون اثناء تنفيذ حكم الإعدام أن عدداً من رجال القبائل والمواطنين طلبوا من أولياء الدم العفو عنه مقابل دفع الديه وعدد من قطع السلاح والسيارات، لكن أولياء الدم رفضوا هذا الأمر وطالبوا بتنفيذ شرع الله.