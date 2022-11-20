وزير الخارجية العراقي: نرفض استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، شدد على عدم استخدام الأراضيّ العراقيَّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول جوار العراق، مُؤكَّداً على أهميَّة الارتكان للحوار واستدامته لمُواجهة التحديّات لاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعززُ أمن واستقرار المنطقة"، لافتة الى أنه "جاء ذلك خلال لقائه مع وفد أمريكيّ ضم كل من باربرا ليف مُساعدة وزير الخارجيَّة لشُؤُون الشرق الأدنى، وكولين كال وكيل وزارة الدفاع، وبريت ماكغورك منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرشوم ساكس مُستشار سياسات مجلس الأمن القوميّ، ورولاند مكاي مدير شُؤُون الخليج الفارسي بمجلس الأمن القوميّ، وديفيد ماهر المسؤول السياسي في سفارة الولايات المتحدة في المنامة، على هامش ما يسمى "اجتماعات حوار المنامة/ 18" الذي تجري أعماله في العاصمة البحرينيَّة المنامة"حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيَّد على أهميَّة تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيَّة وتطويرها في مُختلِف المجالات، وناقش الجانبان الالتزام المُتبادل باتفاقيَّة الإطار الاستراتيجيّ بين البلدين والمصالح المُشترَكة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته".

وأكّد الوزير بحسب البيان، أنّ "العراق ماضٍ باتجاه الانفتاح على جميع الدول وبالخصوص على دول مجلس التعاون، وإبرام علاقات مُتوازنة مبنيّة على تحقيق المصالح المُشترَكة، وحفظ السيادة، وعدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة"، مُضيفاً؛ "هناك لقاءات زيارات مُتبادلة، ووجهنا لهم الدعوة لحضور "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نسخته الثانيَّة المُزمعُ عقده في عمان".

من جانبهم، أكَّد الوفد الأمريكيّ "حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص الاقتصاديَّة، وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومُعالجة أزمة المناخ، مجددين التزام الحكومة الأمريكيَّة بدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابيَّة وإلحاق الهزيمة بها".