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الحرس الثوري يستهدف مقرات الأحزاب الانفصالية في كردستان العراق + فيديو

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خبرية ان مقرات الأحزاب الانفصالية في كردستان العراق نعرضت لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة .

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد سقطت أربعة صواريخ ، صباح اليوم (الاثنين) ، على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الارهابي ( حدكا) في كيسنجق بكردستان العراق.

بالتزامن تعرضت مقرات حزب "كوملة" الارهابي في منطقتي "زرغويز" و "باناكور" قرب السليمانية بالعراق لهجمات انتحارية بطائرات مسيرة.

كما هاجمت الطائرات المسيرة معسكر حزب "ديمقراطيو كردستان إيران" في "جانيكان" قرب قرية "بحركة" بمنطقة كردستان العراق .

وافادت قناة "صابرين نيوز" على التلغرام أنه بالتزامن مع هذه الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة انطلقت صفارة الإنذار في القنصلية الأمريكية في أربيل.

كما أفادت بعض المصادر المحلية في كردستان العراق أنه نتيجة لهجمات صباح اليوم ، لقي 26 إرهابياً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب كوملة مصرعهم حتى الآن.

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