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اصابة امرأة وطفلها بجروح باستهداف المسلحين بلدة جورين في ريف حماة

اصابة امرأة وطفلها بجروح باستهداف المسلحين بلدة جورين في ريف حماة
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أصيبت امرأة سزرية وطفلها بجروح، جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي. 

العالم - سوريا

وأفاد مصدر في قيادة الشرطة لمراسل (سانا) بأن التنظيمات الإرهابية أطلقت عدة قذائف صاروخية على بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي، ما تسبب بإصابة امرأة وطفلها بجروح نقلوا على إثرها الى مشفى السقيلبية الوطني لتلقي العلاج.

وبين المصدر أن الاعتداءات الإرهابية أدت أيضاً الى أضرار مادية في بعض الأبنية السكنية للأهالي وممتلكاتهم الخاصة.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة ما يسمى بتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.

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