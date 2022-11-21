النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في كازاخستان تظهر فوز توكاييف

العالم - أسيا و الباسفيك

حسب البيانات الأولية لرئيس لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية، نورلان عبدروف، "توكاييف قاسم جومارت كيميليفيتش حصل على 6456392 صوتا أي 81.31% من الأصوات".

وأشار عبدروف إلى أن هذه البيانات مقدمة من اللجان الإقليمية لمناطق ومدن شيمكنت وألما آتا وأستانا.

والمركز الثاني يُمنح لمرشح حزب "Auyl" (القرية)، جوغلي دايراباييف، الذي حصل على 3.42% من الأصوات.

وقال عبدروف: "جوغلي دايراباييف حصل على 271641 صوتا، أي 3.42% من الأصوات".

هذا وأفادت لجنة الانتخابات المركزية، يوم أمس الأحد، بأن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان بلغت 69.43 في المئة.

في الانتخابات الرئاسية السابقة في 9 يونيو/حزيران 2019، حصل توكاييف على 70.96% من الأصوات.