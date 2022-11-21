العالم – نوافذ

بأفكار ممنهجة وأنماط حياة في المأكل والمظهر والإعتقاد، فالمطلوب إهالة التراب على تراث الأمم والشعوب المستهدفة لفصل حاضرها عن ماضيها وسلب خصائصها وتهميش دورها، في مقابل نمو ثقافة هجينة، في محاولة لأنسنة عدو وتسليم بانتزاع حق.

هذا ما تتعرض له أمتنا بمحاولة صبغها بطابع لا يشبهها، بإخضاعها وحرفها عن مسارها، لكن برغم الأهوال والمشقات والتحديات والاغراءات ومحاولات التغريب يبقى في الأمة من يقف جدارا صلبا يصون قيمها ومثلها ويدرأ عنها الخطر ويقيها شر التقريب المستطير.

لا يهادن ولا يتنازل وغير قابل للإحتواء أو الاخضاع

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى معركة الجيل والتغريب بين الأمة الإسلامية والغرب.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – باحث في القضايا الإقليمية والدولية

د. أمين الساحلي – أستاذ جامعي

د. إدريس هاني – باحث ومفكر