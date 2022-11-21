أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

اطلاعات ..

قائد القوات الجوية الفضائية يتحدث عن قرب حمل الصاروخ الإيراني قائم قمرا صناعيا للفضاء.

قدس ..

المنتخب الإيراني لكرة القدم يلتقي بالمنتخب الإنجليزي اليوم في مباريات كأس العالم بقطر.

كيهان ..

منظمة العفو الدولية تستنكر منح أمريكا حصانة لبن سلمان.. أمر مخجل وامتهان للعدالة .

سياست روز ..

إستشهاد طفلة وإصابة أربعة مدنيين في قصف مدفعي سعودي لميناء الحديدة باليمن .

خراسان ..

غارات جوية تركية مكثفة على مناطق في شمال غربي سوريا وشمال العراق .

ايران ..

عمليات واسعة لقوى الأمن لإعتقال عناصر إرهابية في شمال غربي البلاد.

ابرار ..

رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو يكرر مزاعمه الفارغة بشأن البرنامج النووي الإيراني .

ارمان امروز ..

الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد تظاهرات أصحاب السترات الصفراء بباريس .

ارمان ملي ..

مصر واليونان تتفقان على مقاطعة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة في طرابلس بليبيا .

مردم سالاري ..

أنباء عن مباحثات بين الحكومة الباكستانية وأنصار رئيس الوزراء المعزول عمران خان .

وطن امروز ..

محافل إعلامية بصنعاء تكشف عن توسيع التحالف السعودي سرقاته من النفط اليمني .

جوان ..

الجمهوريون يلوحون بقرب فصل ايلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( من أربكان إلى أردوغان)..

مواقف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاخيرة على صعيد العلاقات مع الكيان الصهيوني حملت صدمة كبيرة للشعب التركي وللشعوب الاسلامية الاخرى بالمنطقة والعالم .

"أردوغان هنأ نتنياهو شخصيا بالفوز بإنتخابات الكنيست وبعودته للسلطة وعاد بعدها بيومين ليعزيه بمصرع صهاينة بعمليات إستشهادية فلسطينية "

نعم انه واقع لايصدق خاصة وان اردوغان كان من المقربين من زعيم حزب الرفاه الاسلامي التركي نجم الدين أربكان في ثمانينيات القرن الماضي والذي اشتهر بمواقفه الوطنية الاسلامية المناهضة للكيان الصهيوني, وهو الحزب الذي انبثق عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم. ان اردوغان خرج عمليا عن مسار اربكان ومبادئه وبات يجر حزب العدالة والتنمية ايضا بعيدا عن مبادئه الوطنية والاسلامية.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( ماذا وراء تسجيل الإعدامات رقما قياسيا بالسعودية )..

تتسارع وتيرة تنفيذ السلطات السعودية احكام اعدام خلف مختلف الذرئع والمبررات فيظل صمت المحافل الدولية وانشغال العالم بالعديد من الازمات الساخنة .

"الإعدامات بالسعودية تضاعفت هذا العام عما كانت عليه في العام الماضي لتبلغ 138 حالة إعدام مقابل 67 لعام 2021 "

وهذا يعني تسجيل رقما قياسيا جديدا في تنفيذ احكام اعدام بالسعودية

فالنظام السعودي وجد ان توجيه اتهامات بالارهاب لكل معارض ومنتقد افضل اداة لتصفية كل من يعتبره خطرا عليه, لذلك يوجه مثل هذه الاتهامات حتى لليافعين من هم دون سن الرشد لمشاركتهم في تظاهرات احتجاجية سلمية.

سياست روز ..

حمل مقال لصحيفة سياست روز حول زيارة رئيس وزراء بريطانيا لاوكرانيا عنوان ( تكرار تأجيج للحرب ) جاء فيه ..

رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك سارع للقيام بزيارة غير معلنة لكييف وقبل ان يجف حبر انتخابه في هذا المنصب الامر الذي طرح تساؤلات عن مغزى واهداف هذه الزيارة, في الواقع

"قد ترتبط زيارة سوناك لكييف برغبة بريطانيا التأكيد بأن سياستها مقابل الأزمة الأوكرانية لم تتغير بتغير الحكومات بلندن"

وهذا يعني ان سوناك سيسير على خطى سلفه بوريس جونسون بتقديم اقص دعم تسليحي ممكن لاوكرانيا لاستنزاف واضعاف روسيا.

وبالطبع ليس من المستبعد ان يكون لسوناك اهداف ثانوية اخيى ايضا من بينها طرح نفسه في المعادلات الدولية وكذلك التعتيم على الاوضاع الاقتصادية السيئة ببريطانيا .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( عودة السترات الصفراء )..

بمناسبة مرور اربعة عشر عاما على ظهور وانطلاق حركة السترات الصفراء الاحتجاجية بفرنسا, نظمت هذه الحركة تظاهرة في باريس مؤخرا اثارت رغم رمزيتها مخاوف جدية في قصر الاليزيه من احتمال عودة هذه الحركة للشارع مرة اخرى على خلفية تدهور الاوضاع الاقتصادية بفرنسا .

"الشرطة الفرنسية إستخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي الكهربائية لتفريق المتظاهرين في باريس وإعتقلت العشرات منهم"

ان هذا التطور يعكس اتساع دائرة الاستياء العام في فرنسا من تفاقم الاوضاع المعيشية في ظل اتخاذ الرئيس الفرنسي لسياسات اقتصادية خاطئة ولانشغاله بقضايا وازمات دولية باتت مواقفه فيها تزيد من وطأة الضغوط على الاقتصاد الفرنسي المنهك .

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقرير ينقل عن منظمة العفو الدولية قولها (الحصانة الأمريكية لبن سلمان مخجلة ) ..

وصفت منظمة العفو الدولية قرار امريكا باعطاء الحصانة القضائية لولي عهد السعودية بكونه قرارا مخجلا وامتهانا للعدالة .

"أمريكا منحت بن سلمان حصانة قضائية بذريعة منصبه كرئيس للوزراء لإنقاذه من شكوى طرحتها خطيبة جمال خاشقجي بقضية مقتله".

خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي المعارض خاشقجي الذي قتل بالقتصلية السعودية باسطنبول 2018 , وصفت قرار الحصانة الامريكي بكونه دليل على ان المال اقوى من المبادئ. وترى محافل دولية ان هذه الحصانة قد تكون باطار صفقة مقابل النفط, فيما ترى منظمة مراقبة حقوق الانسان ان هذا لقرار طعنة امريكية لحقوق الانسان .