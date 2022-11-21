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الدفاع الروسية..

إرهابيو 'جبهة النصرة' يخبئون الأسلحة بمخيمات اللاجئين في إدلب

إرهابيو 'جبهة النصرة' يخبئون الأسلحة بمخيمات اللاجئين في إدلب
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة يخبؤون الأسلحة في مخيمات اللاجئين بمحافظة إدلب ويمنعون وصول المنظمات الدولية إليها.

العالم - سوريا

وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سورية أوليغ إيغوروف في بيان: “إن المركز يتلقى معلومات عن التدهور المستمر للوضع الإنساني في مخيمات حارم وسلقين بمحافظة إدلب حيث قام إرهابيو جبهة النصرة بوضع مستودعات للأسلحة والذخيرة في هذه المخيمات في محاولة لإخفاء أنشطتهم الإجرامية” لافتاً إلى أن الإرهابيين يمنعون بكل طريقة ممكنة ممثلي المنظمات الدولية من الوصول إلى هذه المخيمات.

وشدد إيغوروف على أن أفعال الإرهابيين هذه تشكل تهديداً مباشراً لأرواح المدنيين وهي مثال آخر على كيفية استخدام الإرهابيين للسكان المدنيين كدروع بشرية.

وأعلن إيغوروف أن التنظيمات الإرهابية واصلت خروقاتها في منطقة خفض التصعيد بإدلب حيث نفذت 4 اعتداءات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هي خرقان في إدلب وخرق في حماة وخرق في اللاذقية.

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