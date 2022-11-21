الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تصدر شحنة ثانية من سيارات "تارا" الى ارمينيا

ايران تصدر شحنة ثانية من سيارات
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

اعلنت مجموعة "ايران خودرو" الصناعية (IKCO) أكبر شركة مصنعة للسيارات في الشرق الاوسط، انها صدرت الشحنة الثانية من سيارات صالون من طراز "تارا اتوماتيك" الى ارمينيا.

العالم - ايران

اعلن ذلك مساعد مدير الشركة للصادرات والشؤون الدولية، امير عباس فرنودي، واضاف: تم توقيع عقود "إيران خودرو" الجديدة مع الوكيل الجديد لأرمينيا في مارس الماضي، وبناءً على ذلك تم إرسال الشحنة الأولى من سيارات مجموعة "إيران خودرو" الصناعية، بما في ذلك تارا أوتوماتيك ودنابلس أوتوماتيك، إلى هذا البلد في شهر سبتمبر الماضي.


وفي إشارة إلى برنامج تعاون "إيران خودرو" مع أرمينيا في مجال تصدير المنتجات المختلفة إلى هذا البلد، قال فرنودي: لقد بدأت الإجراءات المتعلقة بالعقد مع ارمينيا مؤخرًا ولدينا خطة لتطوير السوق في هذا البلد مع محفظة منتجات "إيران خودرو" المتنوعة .

وتابع مساعد مدير "ايران خودرو" للصادرات والشؤون الدولية قائلا: وفقًا للعقد المبرم مع أرمينيا، سيتم إرسال العديد من منتجات مجموعة "إيران خودرو" الصناعية إلى هذا البلد بحلول ربيع العام المقبل، مضيفا: حاليًا، تشمل هذه المنتجات تارا اتوماتيك ودنابلس أوتوماتيك.

وأوضح فرنودي أنه تم التخطيط لتصدير منتجين هما سيارات كراس اوفر من طراز ريرا Rira و TF21 لجميع أسواق التصدير، وقال: بعد التصنيع والتسويق والإنتاج المكثف ستكون هذه المنتجات جاهزة للتصدير أيضًا.

واضاف: هناك حاليا خطط للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك أسواق روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وتركمانستان وجمهورية أذربيجان، وهي قيد التنفيذ.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نتاج شركة 'إيران خودرو' يتجاوز 14 ألف سيارة اسبوعيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بولندا تنوي نشر أنظمة باتريوت اقترحتها ألمانيا على الحدود مع أوكرانيا

عين الإنسانية تدين جريمة العدوان الأمريكي السعودي في الحديدة

قائد جيش لبنان: تبقى اولوياتنا حفظ الأمن ولن نسمح بالمس بالسلم الأهلي 

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

ردا على سؤال مراسل قناة العالم الاخبارية: كنعاني: الأمن الاقليمي مهم بالنسبة لطهران ومسقط

صفوي: وصلنا الى قوة متقدمة في مجال صنع المسيرات