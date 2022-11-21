ايران تصدر شحنة ثانية من سيارات "تارا" الى ارمينيا

العالم - ايران

اعلن ذلك مساعد مدير الشركة للصادرات والشؤون الدولية، امير عباس فرنودي، واضاف: تم توقيع عقود "إيران خودرو" الجديدة مع الوكيل الجديد لأرمينيا في مارس الماضي، وبناءً على ذلك تم إرسال الشحنة الأولى من سيارات مجموعة "إيران خودرو" الصناعية، بما في ذلك تارا أوتوماتيك ودنابلس أوتوماتيك، إلى هذا البلد في شهر سبتمبر الماضي.



وفي إشارة إلى برنامج تعاون "إيران خودرو" مع أرمينيا في مجال تصدير المنتجات المختلفة إلى هذا البلد، قال فرنودي: لقد بدأت الإجراءات المتعلقة بالعقد مع ارمينيا مؤخرًا ولدينا خطة لتطوير السوق في هذا البلد مع محفظة منتجات "إيران خودرو" المتنوعة .

وتابع مساعد مدير "ايران خودرو" للصادرات والشؤون الدولية قائلا: وفقًا للعقد المبرم مع أرمينيا، سيتم إرسال العديد من منتجات مجموعة "إيران خودرو" الصناعية إلى هذا البلد بحلول ربيع العام المقبل، مضيفا: حاليًا، تشمل هذه المنتجات تارا اتوماتيك ودنابلس أوتوماتيك.



وأوضح فرنودي أنه تم التخطيط لتصدير منتجين هما سيارات كراس اوفر من طراز ريرا Rira و TF21 لجميع أسواق التصدير، وقال: بعد التصنيع والتسويق والإنتاج المكثف ستكون هذه المنتجات جاهزة للتصدير أيضًا.

واضاف: هناك حاليا خطط للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك أسواق روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وتركمانستان وجمهورية أذربيجان، وهي قيد التنفيذ.