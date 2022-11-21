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استهداف ميناء نفطي في حضرموت بطائرة مسيرة

استهداف ميناء نفطي في حضرموت بطائرة مسيرة
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

استهدفت طائرة مسيرة ميناء الضبة في مديرية الشحر التابعة لمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، اليوم الاثنين.

العالم- اليمن

وذكرت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة استهدف ميناء الضبة النفطي بالشحر، تزامناً مع وصول ناقلة نفطية لتحميل مليوني برميل نفط خام.

وكثفت القوات المسلحة اليمنية في الآونة الأخيرة استهداف المنشآت النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة اثناء قيامها بنهب النفط الخام اليمني وبيعه.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه على الميناء النفطي، الواقع شرقي مدينة المكلا بعد هجوم يوم 21 أكتوبر الماضي بواسطة طائرتين مسيرتين.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع وصف العملية بانها رسالة تحذيرية تأتي لمنع استمرار عمليات نهب النفط اليمني، وسط تأكيد على شن المزيد من هذه العمليات دفاعا عن الشعب اليمني وحفاظا على ثرواته.

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استهداف ميناء نفطي في حضرموت بطائرة مسيرة