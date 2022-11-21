الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الصحة : وفاة واحدة و72 اصابة جديدة بكورونا في إيران

وزارة الصحة : وفاة واحدة و72 اصابة جديدة بكورونا في إيران
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 72 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد اشارت الصحة الايرانية ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و559 الفا و368 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و627 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و334 الفا و803 شخصا، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 47 الفا و835 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية: وفاة واحدة و38 اصابة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماوراء مزاعم الاحتلال بشأن ايران؟

شاهد إقتحام نائب إسرائيلي مُتطرف لندوة فلسطينية في حيفا

بيسكوف: روسيا ستبحث بنفسها عن قتلة أسراها

وزارة الصحة : وفاة واحدة و72 اصابة جديدة بكورونا في إيران

الشيخ قاسم: ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدَّعية للحرية عنف وإجرام

استهداف ميناء نفطي في حضرموت بطائرة مسيرة