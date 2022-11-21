ايران تخسر مباراتها الاولى مع انجلترا في المونديال

العالم - ايران

والتقى المنتخب الايراني في اولى مبارياته في المونديال على ستاد خليفة، ضمن منافسات المجموعة الثانية بغريمه الانجليزي الذي حسم المباراة لصالحه 6-2.

وأحرز أهداف إنجلترا كل من جود بيلينجهام (45) وبوكايو ساكا (43 و62) ورحيم سترلينج (45+1) وماركوس راشفورد (71) وجاك جريليش (90)، فيما سجل مهدي طارمي هدفي إيران (65 و90+12).

وحصل المنتخب الإنجليزي على 3 نقاط ثمينة، تمنحه صدارة المجموعة ولو بشكل مؤقت، قبل المواجهة الثانية بين الولايات المتحدة وويلز، مساء اليوم أيضا.



واعتمد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث وقف جون ستونز إلى جانب هاري ماجواير في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كيران تريبييه ولوك شاو.



وأدى ديكلان رايس دور لاعب الارتكاز، فيما وقف أمامه جود بيلينجهام وماسون مونت، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بوكايو ساكا ورحيم سترلينج وهاري كين.



في الجهة المقابلة، لجأ مدرب إيران كارلوس كيروش، إلى طريقة اللعب 5-4-1، حيث تكون الخط الخلفي من صادق محرمي ورضا باه جشمي وماجد حسيني ومرتضى بورعلي جانجي وميلاد محمدي.



وعلى الجناحين وقف كل من علي رضا جهانبخش وأحمد نور الله، مقابل تمركز إحسان حجي صافي وعلي كريمي، في وقت وقف فيه مهدي طارمي وحيدا في الخط الأمامي.

وحاول المنتخب الإيراني تغيير المجريات مع بداية الشوط الثاني من خلال 3 تبديلات، في محاولة لدعم المهاجم المعزول طارمي، وقلصت إيران النتيجة في الدقيقة 56، عبر طارمي الذي استلم كرة بينية من البديل غوليزاده، قبل أن يسدد في سقف الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإيران بعد الاحتكام لتقنية الفار، سجل منها طارمي هدف ايران الثاني في الدقيقة 90+13.