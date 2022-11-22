الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مالي.. المجلس العسكري يوقف أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا

مالي.. المجلس العسكري يوقف أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس العسكري في مالي "حظر أنشطة كل المنظمات غير الحكومية التي تمولها أو تدعمها فرنسا، بينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني".

العالم- إفريقيا

وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبدالله مايغا" هذا القرار، إلى إعلان باريس أخيرا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي".

وأدعت وزارة الخارجية الفرنسية قبل أيام،" وقف باريس مساعداتها التنموية لمالي بعد ثلاثة أشهر من إنهاء سحب قواتها من البلاد، على خلفية مزاعم باستعانة باماكو بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية".

وتوترت العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ الانقلاب العسكري قبل عامين، مع ابتعاد المجلس العسكري الجديد بقيادة أسيمي غويتا عن باريس لصالح تعميق علاقاته مع روسيا - على الرغم من نفي حكومته التعاقد مع فاغنر.

وردت فرنسا هذا العام بسحب قواتها من عملية برخان المخصصة لدعم خمس دول في منطقة الساحل ضد لمجموعات المسلحة، وأعلنت منذ ذلك الحين عن مراجعة استراتيجية لوجودها العسكري في غرب إفريقيا.

روابط ذات صلة

مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء تفجير بوسط مالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف تحولت مناطق كردستان العراق الى مصدر للارهاب ضد الجوار؟

الدور التآمري لقواعد الارهابيين في شمال العراق

الرئاسة المصرية تعلق على مصافحة السيسي وأردوغان في قطر

مالي.. المجلس العسكري يوقف أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا

الاقتصادية العليا بصنعاء: مرتزقة العدوان يستقدمون شركات تهريب دولية لنهب النفط الخام

ضحايا ومصابون في انفجار غاز بدهوك شمال العراق