مالي.. المجلس العسكري يوقف أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا

العالم- إفريقيا

وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبدالله مايغا" هذا القرار، إلى إعلان باريس أخيرا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي".

وأدعت وزارة الخارجية الفرنسية قبل أيام،" وقف باريس مساعداتها التنموية لمالي بعد ثلاثة أشهر من إنهاء سحب قواتها من البلاد، على خلفية مزاعم باستعانة باماكو بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية".

وتوترت العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ الانقلاب العسكري قبل عامين، مع ابتعاد المجلس العسكري الجديد بقيادة أسيمي غويتا عن باريس لصالح تعميق علاقاته مع روسيا - على الرغم من نفي حكومته التعاقد مع فاغنر.

وردت فرنسا هذا العام بسحب قواتها من عملية برخان المخصصة لدعم خمس دول في منطقة الساحل ضد لمجموعات المسلحة، وأعلنت منذ ذلك الحين عن مراجعة استراتيجية لوجودها العسكري في غرب إفريقيا.