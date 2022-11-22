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بن سلمان يتوشح علم قطر بعد ان كانت دولة شريرة 

بن سلمان يتوشح علم قطر بعد ان كانت دولة شريرة 
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

سبتمبر 2017 : ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، اصدر امرا بمقاطعة قطر، متهما إياها بدعم إيران، والإخوان المسلمين، والقاعدة، وو... في المنطقة.

في أعقاب القرار، تحولت قطر فجأة بشكل رسمي من دولة صديقة إلى دولة شريرة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن السعوديين الذين تحدثوا بشكل مستقل ببعض الكلمات والمشاعر الطيبة تجاه قطر زج بهم فى السجون.

نوفمبر 2022 : أظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي مرتديا وشاحا عليه العلم القطري لدى حضوره مباراة قطر والإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم، مساء الأحد في الدوحة .

يا ترى اين هم الذين زجوا في السجون بسبب دعوتهم للسلام وتاليف القلوب مع قطر من امثال سلمان العودة وعوض القرني و ..؟.

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