عيد اسقلال لبنان يعود لكن بأي حال؟

العالم - لبنان

يُحيي لبنان اليوم ذكرى الاستقلال من دون رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال متنازع على دستوريتها وشرعيتها وحدود صلاحياتها في ظل شغور الرئاسة الأولى ولكونها لم تأخذ ثقة المجلس النيابي الحالي وبعدما وقع رئيس الجمهورية مرسوم استقالتها قبل نهاية عهده.

كما تحل هذه الذكرى وسط أخطر أزمة يمر فيها لبنان على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وكتبت صحيفة البناء ان عيد استقلال كئيب يحل اليوم في غياب الوطن. عيد للفراغ على كافة المستويات دون اي ضوء في نهاية النفق. وفي غياب كل مقومات الحياة الكريمة، ويأس اللبنانيين من حاضرهم ومستقبلهم، طبيعي ان يغيب الاحتفال الرسمي في ذكرى استقلال فقد كل معانيه الحقيقية. وحده امر اليوم من قبل قائد الجيش جوزاف عون للعسكريين منع حرف بوصلة دور المؤسسة العسكرية، وذكّر بان اولويتها الحفاظ على الامن.