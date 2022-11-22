مساع خارجية لانهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

العالم - لبنان

واشارت صحيفة "الاخبار" الى ان البلاد تتجه ، فضلاً عن انغماسها بأجواء "المونديال"، إلى دخول مبكر في مرحلة عطلة الأعياد، على أن تستأنف المشاورات السياسية والرئاسية مطلع السنة المقبلة، في ضوء الاتصالات الدولية والإقليمية، وتحديداً على خط باريس – الرياض. ومع أن العام سيقفل في الشكل على اشتداد الصراع بين القوى السياسية، خصوصاً بعد تسريبات لرئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل من باريس تناولت رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أن مصادر مطلعة تحدثت عن "مناخات إيجابية" تولدت عن محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بانكوك، على هامش قمة بلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ، حيث تمّ التطرق إلى الملف اللبناني وفقَ ما كشف قصر الإليزيه قبلَ يومين.

كما اشارت الصحيفة انه بينما لم تنته بعد البلبلة التي أثارها التسجيل الصوتي المسرب لباسيل والذي أشعل سجالاً حاداً مع بري و"تيار المردة"، تجمّد الحراك الداخلي في لبنان لكن جولات المساعي مع الخارج لم تقفل بالكامل. وتكشف معلومات أن الوزير السابق سليمان فرنجية، وهو المرشح الضمني لحزب الله، "فتح قناة اتصال مع المملكة العربية السعودية عبرَ أحد رجال الأعمال"، وذلك بعد الإشارة الإيجابية التي تلقاها فرنجية بداية من السفير السعودي في بيروت وليد البخاري بدعوته إلى «منتدى الطائف» الذي انعقد في الأونيسكو قبلَ أسبوعين. مع ذلك فإن النقطة الأساسية التي خلصت إليها مصادر متابعة كانت في التأكيد على أن "المشاورات الجدّية في ما يتعلق بالملف الرئاسي لم تبدأ بعد، وأن كل ما يجري ومن ضمنه جلسات الانتخاب التي يدعو إليها بري هي وقت مستقطع، فالمسعى الفرنسي لم يتبلور بعد وليس كافياً للدفع في اتجاه تسوية أو تنازلات من قبل أي من الأفرقاء".