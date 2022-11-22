'الإتحاد الأفريقي' يعلن مباحثات لاجتماع تمهيدي للمصالحة بين الأطراف الليبية

العالم- ليبيا

وقال فقي، في تصريحات لوكالة "فرانس 24"، إن "هناك تجاوب من الأطراف"، مؤكدًا أنهم "يتواصلون مع جميع الأطراف الليبية للحديث عن المصالحة الوطنية لأنها قد تفتح الباب أمام حل سياسي في ليبيا".

ولفت إلى أنهم "يفضلون عقد الاجتماع في ليبيا"، منوها إلى أن "وزير خارجية الكونغو ذهب إلى ليبيا، وقامت لجنة أفريقية رفيعة المستوى بجهد كبير".

وشدد على "ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين أن يتصالحوا ثم بعد ذلك يتم الذهاب إلى الانتخابات لاختيار من يدير الأمور في ليبيا"، مشيرا إلى أن الليبيين اليوم "يستمعون للاتحاد الأفريقي، وأن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل ونحن كلفنا بمرحلة المصالحة الوطنية لأنها الأساس".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.