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بالصور..حريق يحاصر فيلا نتنياهو الخاصة

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدى حريق في الأراضي المحتلة وبالقرب من فيلا عائلة بنيامين نتنياهو في مدينة قيصرية إلى إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى هذه المنطقة.

العالم - الإحتلال

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أنه استمرارا لسلسلة الحرائق المشبوهة في الأراضي المحتلة في الأسابيع الأخيرة، اندلع حريق كبير اليوم في مبنى تجاري في قيصرية، حيث تم إرسال سيارات الإطفاء من عدة مراكز إطفاء إلى هذه المنطقة.

ووقع الحريق في أحد المراكز التجارية القريبة من الفيلا الشخصية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في مدينة قيصرية.

وتسبب حريق أمس في توجه بعض فرق الإطفاء إلى شارع دولف لمنع انتشار الحريق إلى المناطق المجاورة ، كما ركزت بعض فرق الإنقاذ والإطفاء على إطفاء الحريق في مكان الحادث.

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بالصور..حريق يحاصر فيلا نتنياهو الخاصة بالصور..حريق يحاصر فيلا نتنياهو الخاصة

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