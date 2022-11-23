صنعاء: سنذهب إلى أبعد الحدود لتحقيق معادلة حماية الثروة السيادية

العالم - اليمن

وقال النعيمي في تصريح للمسيرة: "سنذهب إلى أبعد الحدود لتحقيق معادلة حماية الثروة السيادية وانتزاع حقوق الشعب اليمني".

وحمل النعيمي الشركات الأجنبية مسؤولية أي عبث بثروة اليمن، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من يقف وراء السفن الناهبة.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، على لسان ناطقها العميد يحيى سريع، عن افشال محاولة نهب جديدة للنفط اليمني من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

وذكر سريع أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في إجبار، سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد، على المغادرة.

وجدد التأكيد على أن القوات المسلحة مستمرة في حماية الثروة السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين ومرتبات كافة الموظفين في اليمن.