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شاهد.. تفجیران في القدس المحتلة

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أسفر انفجارين في القدس المحتلة، يوم الأربعاء، عن مقتل مستوطن وإصابة 19 آخرين بجراح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في القدس المحتلة، إن التفجیر الاول وقع عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة، في محطة للحافلات المؤدية الى القدس المحتلة. واضاف، أن التفجیر الاول ادى الى سقوط سبعة جرحى، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

واشار مراسلنا، الى ان فور وقوع التفجير تواجدت كافة الاجهزة الامنية والاستخباراتية الاسرائيلية في مكان الحادث، وتم اغلاق كافة مداخل مدينة القدس المحتل.

واوضح مراسل العالم، أن الذعر والارباك يسيطران على المستوطين والاجهزة الامنية الاسرائيلية في القدس المحتلة خشية وقوع تفجيرات أخرى.

وقال مراسلنا انه الى الان لم تتبنى أي جهة فلسطينية التفجيرين، مشيرا الى ان كيان الاحتلال الاسرائيلي كذلك لم يتهم المقاومة الفلسطينية.

هذا وقالت سلطات الاحتلال إن 12 شخصا أصيبوا جراء انفجار وقع في شارع شعاري بالقدس. فيما ذكرت صحيفة يدعوت احرنوت أن خمسة من المصابين دخلوا مرحلة حرجة، فيما تحدثت أنباء عن مقتل شخص في الحادث. ووفقا لوسائل اعلام عبرية فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة وضعت داخل كيس قرب حافلة، وتحقق الشرطة في الملابسات. كما أعلن جيش الاحتلال اصابة ثلاثة اشخاص في تفجير ثان في حي راموت الاستيطاني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. تفجیران في القدس المحتلة

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