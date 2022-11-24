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استشهاد شابين فلسطينيين متاثرين بجراحهما برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد شابين فلسطينيين متاثرين بجراحهما برصاص الاحتلال في نابلس
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

استشهد شابان فلسطينيان، مساء الأربعاء متأثران بجراحهما برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطین

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب محمد هشام محمد أبو كشك " 22 عاماً" متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس ليلة أمس.

كما أعلنت الوزارة في وقت لاحق، عن استشهاد الشاب محمد حرز الله من نابلس، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في اشتباك يوم 24/7/2022 لحظة اغتيال قوات الاحتلال للعزيزي وعبود صبح، حيث كانت حالته خطرة ويرقد بالمستشفى.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الثلاثاء، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، تمهيداً لاقتحام المستوطنين.

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استشهاد شابين فلسطينيين متاثرين بجراحهما برصاص الاحتلال في نابلس

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