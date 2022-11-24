جديد عار التطبيع.. الإمارات ستدرج الهولوكوست في المناهج الدراسية

العالم - الامارات

وبحسب موقع timesofisrael العبري "تتخذ دولة الإمارات خطوات كبيرة لمكافحة الثقافة الإقليمية لإنكار الهولوكوست في أعقاب اتفاقيات أبراهام لعام 2020 التي أدت إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

وذكر الموقع أنه بعد أن غابت تمامًا عن المواد التعليمية للأطفال في الإمارات – والتي حجبت أيضًا "إسرائيل" عن خرائط العالم والكرات الأرضية – من المقرر الآن إدراج الهولوكوست بالكامل في المناهج الدراسية.

وفي العام الماضي، افتتح أول معرض لإحياء ذكرى الهولوكوست في المنطقة في دبي، بعد أشهر فقط من الاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي تم بموجبها إشهار التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

منذ ذلك الحين، تم إحضار سبعة من الناجين من الهولوكوست إلى الإمارات للتحدث عن أهوال "الإبادة الجماعية النازية".

ويعمل معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (IMPACT-se) ومقره تل أبيب ولندن مع وزارة التربية والتعليم في الإمارات على بناء مناهج جديدة، والتي ستكون للأطفال في كل من المدارس الابتدائية والثانوية.

قال ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي لشركة IMPACT-se ، إن المناهج الدراسية في الإمارات كانت بالفعل "رأساً وكتفين" فوق مناهج الدول الإقليمية الأخرى من حيث أنها لا تظهر "أي دليل على الكراهية على الإطلاق" ولا معاداة السامية، و"تعترف بالمكانة التاريخية لليهودية في العالم العربي.

يشير تقرير الأمم المتحدة العالمي حول وجود الهولوكوست في المناهج المدرسية العالمية إلى أن الإمارات تذكر على الأقل "السياق"، على عكس البحرين، وهي أيضًا دولة موقعة على اتفاقيات إبراهيم والدولة الخليجية الوحيدة التي لديها مجتمع يهودي أصلي، والذي يذكر "لا الهولوكوست كمصطلح … أو حدث" في مناهجها الدراسية.

قال النائب الإماراتي المثير للجدل علي النعيمي أحد الوسطاء الإماراتيين للتطبيع إن "الاعتراف بأهوال الهولوكوست أمر حيوي في منطقة يعيش فيها اليهود قرونًا من التاريخ".

وزعم أن "تخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست أمر بالغ الأهمية. في العالم العربي، كان الجيل الأكبر سناً يعمل في بيئة كان الحديث فيها عن الهولوكوست بمثابة خيانة للعرب والفلسطينيين".

وكان أقام الإماراتي أحمد المنصوري أول معرض مخصص لإحياء ذكرى الهولوكوست في الشرق الأوسط كمحاولة للتغلب على إنكار الهولوكوست، وقام بجمع اليهودية التاريخية من جميع أنحاء المنطقة منذ افتتاح المتحف في عام 2013.