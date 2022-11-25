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صيد أكبر سمكة ذهبية في العالم

صيد أكبر سمكة ذهبية في العالم
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

تمكن الصياد البريطاني آندي هاكيت من صيد واحدة من أكبر الأسماك الحمراء في العالم.

العالم - منوعات

فبعد قضاء 25 دقيقة في الصيد في بحيرة بلو واتر Bluewater بفرنسا ، تمكن آندي من صيد هذه السمكة العملاقة التي تزن ثلاثين كيلوجرامًا.

الاسماك الذهبية الصغيرة لا تكتسب لونها الذهبي الخالص الا بعد ثمانية عشر شهرا

و الصياد البريطاني البالغ من العمر 42 عامًا : "كنت أعلم دائمًا أنه موجود. عندما اصطاد السمكة ، علمت أنها كانت كبيرة. كان من الرائع الحصول عليها ، لكنها كانت ضربة حظ.

قام آندي بالتقاط صورة مع المصيد قبل إطلاقه بأمان وبصحة جيدة في البحيرة. ثم احتفل بكوب من الشاي.

ويُعتقد أن هذه السمكة عمرها أكثر من 20 عامًا.

في السابق ، في عام 2019 ، تم صيد أكبر سمكة ذهبية في العالم تزن 13 كجم من قبل جيسون فوجات ، أحد سكان مينيسوتا.

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