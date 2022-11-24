تقرير حقوقي يوثق أرقام صادمة لجرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

العالم - اليمن

وحسب وكالة يمني برس أوضح رئيس مركز عين الإنسانية أحمد أبو حمراء خلال مؤتمر صحفي لإشهار التقرير الذي يوثق جرائم وانتهاكات العدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال اليمن، أن التقرير يوثق سقوط 8605 طفلا بينهم 4017 شهيدا و4588 جريحا خلال 8 سنوات من العدوان.

ولفت إلى أن التقرير يوثق حالات الأطفال المصابين بآثار الأسلحة المحرمة التي استخدمها تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مبينا أن التقرير يحتوي على كل ما تمكن فريق الرصد والتحقيق من توثيقه، مؤكدا أن الواقع الفعلي أكثر فداحة.

وأشار إلى أن التقرير يحتوي على القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تكفل حماية المدنيين والتي نسفها العدوان الأمريكي السعودي في حربه على الشعب اليمني، معتبرا أن قواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان الأممية مجرد حبر على ورق.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبدالوهاب المحبشي: إن التاريخ لم يشهد أبشع من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال اليمن.

وشدد على أن اليمنيين لن ينسون من قتل أطفالهم ونساءهم لسنوات ولن ننسى ثائرنا، مشيرا إلى أن كل طفل يمني سقط بنيران الغزاة يصنع أجيالا من المقاتلين الثائرين.