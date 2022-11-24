تشييع جثمان الشهيد داوود جعفري في طهران

العالم - ايران

واقيمت مراسم تشييع جثمان الشهيد داوود جعفري أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في سوريا، أقيمت صباح اليوم بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد قوات الجوفضاء العميد علي حاجي زاده وقائد فيلق القدس اللواء اسماعيل قاآني وعدد من القادة ورفاق الشهيد.

وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، أعلنت مساء الثلاثاء، في بيان، استشهاد العقيد داوود جعفري أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة للحرس في سوريا، على يد عملاء الكيان الصهيوني صباح أمس بانفجار عبوة ناسفة على الطريق قرب دمشق.

وقدم البيان التهنئة والتعازي بشهادة هذا الضابط المؤمن والمخلص والمضحي، وأكد البيان أن الكيان الصهيوني المزيف والمجرم سيتلقى الرد بلا شك.