شاهد: المؤسسة الامنية الاسرائيلية تشهد انقسامات داخلية

العالم - خاص بالعالم

وقال مسلماني خلال حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان المؤسسة الامنية الاسرائيلية انقسمت الی 3 أقسام، الاول مع استخدام سياسة الاغتيالات والتي أعادها بن غفير وأكدها رئيس أركان جيش الاحتلال.

وأضاف ان القسم الثاني في المؤسسة الامنية يرون الحل في عودة اجتياح الضفة الغربية كلها مع الاخذ بالاعتبار موضوع السلطة الفلسطينية وهذا مربك جداً للمؤسسة الامنية.

وتابع ان القسم الثالث مازال يقول ان الشاباك مازال يستطيع ضرب الاهداف وهو بحاجة الی وقت اكثر وترمیم واعادة تدريب عناصره.

وأكد ان هذه الانقسامات جاءت بعد عدة عمليات فدائية فلسطينية هزت المؤسسة الامنية الاسرائيلية التي تعتبر نفسها رابع دولة في العالم بمنظومة السايبر ومنظومة بيغاسوس وكل ما يتعلق بالاجهزة الامنية والاستخباراتية تتمتع بنخب ذات تفوق عالي واذا بها تری نفسها متورطة بفشل كبير.

هذا وقتل مستوطن وأصيب 22 شخصاً على الأقل، صباح يوم الأربعاء، بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جداً، في انفجارین في القدس، قالت الشرطة الاحتلال إنها عمليات متزامنة.