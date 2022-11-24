الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-11-2022

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-11-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-11-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-11-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-11-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-11-2022

رسائل تحذيرية.. صنعاء مصممة على منع سرقة ثروات اليمن

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-11-2022

غضب في لندن بسبب 'فيتو' ماكرون ضد مرشح بريطاني لمنصب أمين عام 'الناتو'

في كارثة سيول جدة.. صحيفة سعودية : الأمطار أكثر جهاز مصداقية في كشف ⁧‫الفساد‬⁩!