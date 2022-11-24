الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تعرف على أكبر قطة حية في العالم

تعرف على أكبر قطة حية في العالم
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بفلوسي، المولودة في عام 1995، على أنها أقدم قطة حية في العالم.

العالم - منوعات

وعلى الرغم من كونها صماء وضعيفة البصر، وُصفت فلوسي بأنها "حنونة ومرحة وحلوة".

وقالت مقدمة الرعاية الخاصة بفلوسي، فيكي غرين: "علمت منذ البداية أن فلوسي قطة خاصة، لكنني لم أتخيل أنني سأتشارك في ذات المنزل مع حامل لقب غينيس للأرقام القياسية"

من جانبها، قالت منسقة فرع حماية القطط، في مدينة كروبورو البريطانية: "شعرنا بالدهشة عندما أظهرت سجلات الأطباء البيطريين أن فلوسي تبلغ من العمر 27 عاما تقريبا".

ولا يزال أمام فلوسي طريق طويل لتحطيم الرقم القياسي لأكبر قط، والذي توفي بعد بلوغه 38 عاما.

ويبلغ متوسط عمر القطط، غالبا ما بين 4 سنوات حتى 18 سنة، علما أن 27 سنة بعمر القطط تبلغ 124 سنة إذا ماتم قياسها بعمر البشر.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بالصور.. حيوانات مضحكة في التصفيات النهائية من مسابقة تصوير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأحزاب العربية تبارك عملية القدس المزدوجة

قمّة عربيّة صينيّة في الرياض أوائل الشّهر المُقبل

وزراء الطاقة الأوروبيون يتفقون على مبادئ المشتريات المشتركة للغاز

قتلى في صفوف "قسد" إثر استهداف تركي

ابن القرضاوي يهجو ابن سلمان وابن زايد بقصيدة نارية

إيران في ردها على أدعياء حقوق الانسان: ملتزمون بحقوق الإنسان ولا نسمح أحدا بالتدخل في شؤوننا الداخلية