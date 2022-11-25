شاهد.. أبرز أحداث اليوم الخامس من مونديال قطر 2022

العالم - فار

ومع إقامة مبارايات اليوم الخامس تكون كافة الفرق قد تعرفت على طبيعة هذه البطولة من خلال إقامتها لمباراة واحدة فيما تستعد للمضي قدماً في مباراتها الثانية.

ويتطلع البعض من الفرق إلى تعزيز نتائجه الجيدة التي حققها في مواجهته الأولى فيما يسعى البعض الآخر الذي لم يحقق النتائج المنشودة في المباراة الأولى عدم التخلف عن ركب منافسات البطولة.

في المباراة الأولى من يوم الخميس، تغلب المنتخب السويسري على الكاميرون بهدف نظيف دون رد وبدأ مشواره في هذه البطولة بالفوز لكن بصعوبة.

وفي المباراة الثانية التي جرت ضمن منافسات المجموعة الثامنة تعادل منتخب الأوروغواي مع نظيره الكوري الجنوبي بدون أهداف في مستهل مشوارهما في كأس العالم رغم عرض مباراة قوية

أما زملاء كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي فقد واجهوا لاعبي منتخب غانا في إطار المباراة الثالثة التي شهدها هذا اليوم وإلتي إنتهت بفوز البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في خمس نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم.

واستضاف برنامج فار علی شاشة قناة العالم، المدرب الايراني شاهين صمديان لبحث أحداث اليوم الخامس من المونديال.

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