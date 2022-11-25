شاهد: صرخات السعوديين تعلو: "بن سلمان أغرق جدة"

وتفاعل السعوديين مع وسم "جدة تغرق" على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اجتياح السيول مناطق واسعة من المدينة السعودية، في مشهد يشبه كارثة 2009.

وانتقد خالد نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق في السعودية، في تغريدة السلطات، قائلا "أخبار مدمرة من جدة .. لقي 2 حتفهم بسبب غرق المدينة في السيول.. بينما يتم إنفاق المليارات على مشاريع خيالية للحيوانات الأليفة مثل "نيوم"(في إشارة إلى مشروع نيوم الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل مدة، مؤكدا فشل السلطات في إصلاح مشاكل البنية التحتية الدائمة".

الناشط السعودي غانم الدوسري كتب في تغريدة له أن جدة تغرق في فساد محمد بن سلمان، مشيرا الى ان احياء السعوديين هي فقط من غرقت في السيول، بينما لم تتضرر أي من قصور آل سعود

حساب خط البلدة بدوره اشار الى ان ما يحدث في جدة سببه الفساد

سعيد بن ناصر الغامدي علق ساخرا على سياسات ولي العد السعودي في جدة بأن "المهم ليس إصلاح ما يهددها من سنوات !! بل المهم هدم أحيائها وترقيص أحيائها ! وإنفاق المليارات للغولف وأوكرانيا وشراء أندية ويخوت ! قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)"

حساب نحو الحرية غرد قائلا: "الأموال موجودة للإنفاق على المصارعة الحرة النسائية، وعلى الاستحواذ الرياضي، وعلى دعم أوكرانيا واللاجئين في أوروبا، لكن لا توجد أموال لصنع حياة أفضل وحماية الناس في جدة!"

اما حساب ابو منشار فتسائل "هل ينجو ابن سلمان من هذا الفساد؟"

تركي الشلهوب فتسائل في تغريدة له: هل البذخ على الترفيه وإقامة الحفلات ومباريات المصارعة الحرة، أهم من حياة المواطنين؟ متى يحلّون هذه المشكلة التي دمّرت المواطن حرفيًا؟؟

وكانت سيول تسببت بها أمطار غزيرة واستثنائية مؤخرا قد غمرت طرقات وشوارع مدينة جدة، وتسببت بجرف عشرات السيارات وألحقت أضرار كبيرة بالعديد من المنازل في المحافظة الواقعة في غرب المملكة العربية السعودية ما أودى بحياة شخصين على الأقل.

وأظهرت مشاهد مصورة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدفق السيول إثر أمطار غزيرة شهدتها الأحياء السكنية مثل حي النزهة وحي الزهراء وحجم الدمار الهائل الذي طال عددا كبيرا من السيارات، إذ غطت مياه الأمطار البعض منها وجرفت البعض الآخر.

وعلت صرخات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات، وتطالب فرق الطوارئ المحلية بالتدخل لإنقاذ العالقين داخل سياراتهم منذ ساعات.