الإعلام العبري يصف اختراق كاميرات القدس بالصفعة القوية لأمن الكيان

العالم- فلسطين

وقال مراسل القناة 14 العبرية هيلل بيتون روزين : "اختراق مجموعة هاكر "إيرانية" لكاميرات تابعة لجهاز أمني هي بمثابة صفعة قوية وثغرة أمنية لأجهزة الأمن "الإسرائيلية".

ونقلت القناة 14 العبرية عن بيتون قوله: "توثيق عملية القدس الذي نُشر اليوم، حصلت عليه مجموعة إيرانية من خلال اختراق منظومة الذراع الأمني "الإسرائيلي".

بدوره قال مراسل القناة الـ13 العبرية أور هيلر: "المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تفتح تحقيقًا شاملًا في قضية اختراق كاميرات أمنية من قبل هاكر "إيراني"، لفهم ما إذا كان هناك اختراق إلكتروني وكيف تم تسريب الفيديو" بحسب القناة.

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ونشرت مجموعة هاكر "عصا موسى" فجر أمس الخميس فيديو يظهر اللحظات الأولى لتفجير القدس والذي أدى لمقتل "إسرائيلي" وإصابة 23 آخرين.