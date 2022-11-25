هكذا أثرت عملية القدس على واقع الاحتلال

العالم - مع الحدث

وأضاف لوباني في حديث لبرنامج"مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن الشعب الفلسطيني هب مرة من خلال عمليات التفجير ليضع النقاط الاخيرة فوق الحروف، ويصرخ مع صوت التفجير انه لن يستسلم امام همجية واعتداءات كيان الاحتلال الاسرائيلي وان كانت حكومته الجديدة بقيادة نتنياهو اكثر تطرفا وان كانت بعض الدول العربية هرولة للتطبيع مع كيانه المحتل.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن نصف الجيش الاسرائيلي متواجد في الضفة الغربية المحتلة، لذا عملية القدس النوعية هي رسالة موجهة من المقاومة لقيادة كيان الاحتلال الاسرائيلي ان المعركة القادمة في التصدي ستكون اوسع وأكبر.

بدوره قال المختص بالشأن الاسرائيلي عماد ابو عواد، إن كيان الاحتلال الاسرائيلي يعيش أزمة فشل في الجهاز الامني منذ فترة طويلة مما جعلته عاجزا، وذلك بسبب سياسة الحكومة الاسرائيلية، حيث انه على قناعة تامة بأن سياسية التهويد والاستطيان، واستباحة الدماء، والتنكيل المستمر بالشعب الفلسطيني ستؤدي في نهاية المطاف الى عمليات فلسطينية أكبر واوسع.

وأضاف، أن الواقع على الارض لا يسمح للقوى الامنية الاسرائيلية أن تمنع كل عمل فلسطيني، لأن هناك اشتباك كبيرة بين الفلسطيني والمستوطن في الضفة الغربية، وسهولة وصول الفلسطيني الى بعض المناطق في الداخل المحتل والقدس المحتلة، والامر الاهم ان الشاب الفلسطيني يعيش اليوم حالة ثورية تحت مظلة فكر المقاومة الفلسطينية، دون الانتماء الواضح لاي فصيل من فصائل المقاومة مما يسهل عليه تنفيذ عملياته النوعية في عمق كيان الاحتلال.

وأكد المختص بالشأن الاسرائيلي، أن الواقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة يظهر الرغبة الفلسطينية الجامحة في دفع وتيرة العمليات النوعية ضد الصهاينة، وكذلك يكشف عورة "اسرائيل" التاريخية، في الفشل على كافة المستويات في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

من جابنه قال القيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة رامز مصطفى، أن واقع كيان الاحتلال قد تغيرلصالح القضية الفلسطينية ، لذلك ما نشاهده من اعمال مقاومة وتحديدا عملية القدس النوعية انهت الاحتلال.

وأكد مصطفى، أن العمليات الفلسطينية، وتحديدا عملية القدس النوعية، رسالة مباشرة لنتنياهو وجوقته الفاشية أن كل فلسطينين حاضرة في مواجهة اي مشاريع يردون تنفيذها في الضفة الغربية المحتلة.

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