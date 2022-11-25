العميد استكي: الجمهورية الإسلامية حطمت هيبة أميركا

العالم - ايران

وشدد قائد مقر سيد الشهداء الاقليمي التابع لسلاح البر بقوات حرس الثورة الاسلامية في محافظات اصفهان وجهار محال وبختياري ويزد العميد " جواد استكي" في كلمته التي القاها امس الخميس في مؤتمر تخليد ذكرى 500 شهيد في منطقة رهنان بمحافظة اصفهان واستشهاد الشهيد " داود جعفري " الذي استشهد في سوريا مؤخرا،على أن جيوش العالم تدعو لتعبئة القوات في الحرب فقط، الا ان ايران كان الامر متباينا.

وأشاد المسؤول بالامام الخميني طاب ثراه لبعد نظره حيث أمر بتشكيل قوات حرس الثورة الاسلامية، موضحا أنه كان يتوقع من الاعداء أن يختلقوا الازمات لهذه الثورة، فعمد الى تشكيل قوات التعبئة الشعبية، ووصف نفسه بأنه يفتخر كونه تعبويا.

وأضاف قائلا: لقد التحقت مختلف شرائح الشعب الايراني بقوات التعبئة وتدربت وتم تنظيمها لمواجهة العدو في الحدود وسجلت حضورا مشرفا في الساحة بدءا من الحرب المفروضة (1980- 1988) الى جرائم زمرة المنافقين في داخل ايران.

واشار الى أن رئيس وزراء العراق قبل الحرب المفروضة التي شنها ضد الجمهورية الاسلامية قد اعترف بأن بلاده ترغب بعلاقات الجوار مع ايران التي يتم تقسيمها الى 5 أجزاء بدلا من ايران القوية، مشددا على أن الامام الراحل أمر بتشكيل هذه القوات لأن العدو كان يتصور بأن الجيش الايراني بات ضعيفا لتصفية الكثير من عناصره لذا شن الحرب على الشعب الايراني.