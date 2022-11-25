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خلال خطبة الجمعة اليوم..

الشيخ دعموش: حزب الله يريد رئيسا لجميع اللبنانيين لا لفريق معين منهم

الشيخ دعموش: حزب الله يريد رئيسا لجميع اللبنانيين لا لفريق معين منهم
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش خلال خطبة الجمعة، أن حزب الله يريد رئيسا لجميع اللبنانيين وليس لفريق معين منهم، ‏رئيسا يجمع اللبنانيين ويحافظ على وحدتهم وسلمهم الأهلي، ويحمي سيادة ‏البلد، ويطمئن المقاومة ولا يتآمر عليها، ولا يرتهن للخارج.‏

العالم _ لبنان

وقال: نحن في كل ما نقوم به لا نفتش عن مكاسب ‏سياسية، ولا نريد الهيمنة على موقع الرئاسة أو غيره من مواقع السلطة ‏كما يظن البعض أو فرض رئيس للجمهورية، ما نريده أولا: هو أن يبقى ‏لبنان قويا بمقاومته وجيشه وشعبه في مواجهة العدو الصهيوني، وألا ‏يعود إلى زمن الضعف كما تريده أميركا، وثانيا: أن تكون الأولوية في ‏هذه المرحلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها ‏اللبنانيون. إن هذين الأمرين يتطلبان مقاربة واقعية وأكثر جدية ‏لاستحقاق الرئاسة ومواصفات الرئيس.

وأكد أن لبنان بحاجة في هذه المرحلة إلى من يتفرغ لمعالجة أزماته ‏وحماية سيادته واستقلاله وليس إلى من يريد أن يتلهى بإثارة قضايا خلافية أو فتح ملفات سياسية لا أولوية لها يعرف مسبقا أنه لن يصل فيها إلى ‏نتيجة.‏

فاضاف اليوم أمام المشهد المتكرر الذي نراه في جلسات انتخاب ‏الرئيس والذي لم يؤد إلى أي نتيجة حاسمة، ليس هناك من مسار واقعي ‏موصل لانتخاب رئيس للجمهورية أفضل وأسرع من التحاور والتفاهم، ‏لذلك على القوى السياسية أن تتحمل المسؤولية للاسراع في انجاز ‏الاستحقاق، لأن الأمور في البلد لم تعد تحتمل المزيد من ‏الفراغ.

شدد أن الحزب يقوم بواجبه في المقاومة وفي حماية البلد والدفاع عن ‏مصالحه وخدمة شعبه والحفاظ على حقوقه وثرواته واستقلاله.‏

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خلال خطبة الجمعة اليوم.. الشيخ دعموش: حزب الله يريد رئيسا لجميع اللبنانيين لا لفريق معين منهم

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