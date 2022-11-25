الشيخ دعموش: حزب الله يريد رئيسا لجميع اللبنانيين لا لفريق معين منهم

العالم _ لبنان
وقال: نحن في كل ما نقوم به لا نفتش عن مكاسب سياسية، ولا نريد الهيمنة على موقع الرئاسة أو غيره من مواقع السلطة كما يظن البعض أو فرض رئيس للجمهورية، ما نريده أولا: هو أن يبقى لبنان قويا بمقاومته وجيشه وشعبه في مواجهة العدو الصهيوني، وألا يعود إلى زمن الضعف كما تريده أميركا، وثانيا: أن تكون الأولوية في هذه المرحلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها اللبنانيون. إن هذين الأمرين يتطلبان مقاربة واقعية وأكثر جدية لاستحقاق الرئاسة ومواصفات الرئيس.
وأكد أن لبنان بحاجة في هذه المرحلة إلى من يتفرغ لمعالجة أزماته وحماية سيادته واستقلاله وليس إلى من يريد أن يتلهى بإثارة قضايا خلافية أو فتح ملفات سياسية لا أولوية لها يعرف مسبقا أنه لن يصل فيها إلى نتيجة.
فاضاف اليوم أمام المشهد المتكرر الذي نراه في جلسات انتخاب الرئيس والذي لم يؤد إلى أي نتيجة حاسمة، ليس هناك من مسار واقعي موصل لانتخاب رئيس للجمهورية أفضل وأسرع من التحاور والتفاهم، لذلك على القوى السياسية أن تتحمل المسؤولية للاسراع في انجاز الاستحقاق، لأن الأمور في البلد لم تعد تحتمل المزيد من الفراغ.
شدد أن الحزب يقوم بواجبه في المقاومة وفي حماية البلد والدفاع عن مصالحه وخدمة شعبه والحفاظ على حقوقه وثرواته واستقلاله.