الشيخ دعموش: حزب الله يريد رئيسا لجميع اللبنانيين لا لفريق معين منهم

العالم _ لبنان

وقال: نحن في كل ما نقوم به لا نفتش عن مكاسب ‏سياسية، ولا نريد الهيمنة على موقع الرئاسة أو غيره من مواقع السلطة ‏كما يظن البعض أو فرض رئيس للجمهورية، ما نريده أولا: هو أن يبقى ‏لبنان قويا بمقاومته وجيشه وشعبه في مواجهة العدو الصهيوني، وألا ‏يعود إلى زمن الضعف كما تريده أميركا، وثانيا: أن تكون الأولوية في ‏هذه المرحلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها ‏اللبنانيون. إن هذين الأمرين يتطلبان مقاربة واقعية وأكثر جدية ‏لاستحقاق الرئاسة ومواصفات الرئيس.

وأكد أن لبنان بحاجة في هذه المرحلة إلى من يتفرغ لمعالجة أزماته ‏وحماية سيادته واستقلاله وليس إلى من يريد أن يتلهى بإثارة قضايا خلافية أو فتح ملفات سياسية لا أولوية لها يعرف مسبقا أنه لن يصل فيها إلى ‏نتيجة.‏

فاضاف اليوم أمام المشهد المتكرر الذي نراه في جلسات انتخاب ‏الرئيس والذي لم يؤد إلى أي نتيجة حاسمة، ليس هناك من مسار واقعي ‏موصل لانتخاب رئيس للجمهورية أفضل وأسرع من التحاور والتفاهم، ‏لذلك على القوى السياسية أن تتحمل المسؤولية للاسراع في انجاز ‏الاستحقاق، لأن الأمور في البلد لم تعد تحتمل المزيد من ‏الفراغ.

شدد أن الحزب يقوم بواجبه في المقاومة وفي حماية البلد والدفاع عن ‏مصالحه وخدمة شعبه والحفاظ على حقوقه وثرواته واستقلاله.‏