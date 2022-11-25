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ناشط سعودي: الاعلام الرسمي يغيب اسم بن سلمان اذا حدثت كارثة مثل كارثة جدة

ناشط سعودي: الاعلام الرسمي يغيب اسم بن سلمان اذا حدثت كارثة مثل كارثة جدة
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

اعاد حساب "الإصلاحيون السعوديون" نشر تغريدة لـ" د.عبدالله العودة" يؤكد فيها: "الاعلام الرسمي يعطي المجد لمحمد بن سلمان بينما اذا حدثت كارثة مثل كارثة جدة يغيب اسم #محمد_بن_سلمان وهو وراء كل هذه الكوارث."

العالم - السعودية

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ناشط سعودي: الاعلام الرسمي يغيب اسم بن سلمان اذا حدثت كارثة مثل كارثة جدة

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