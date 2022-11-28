في يوم البحرية الإيرانية..القوات البحرية تؤكد حضورها الحيوي

العالم - خاص بالعالم

ودعا سماحة قائد الثورة آية الله خامنئي في هذا الاجتماع، إلى تحسين شامل للقوة القتالية والمعدات الدفاعية في البحرية واستمرار الإجراءات المتقدمة مثل الملاحة في المياه البعيدة والدولية.



وخلال اللقاء قدم الأدميرال شهرام إيراني قائد البحرية تقريرا عن إجراءات وخطط القوات البحرية في مختلف القطاعات.



وضمن اسس إرساء السيطرة والمراقبة والاستقرار والأمن الأمثل في الخليج الفارسي وبحر عمان ،تحل مناسبة يوم البحرية الايرانية.

فالرسالة الايرانية المستمرة للجمهورية الإسلامية هي بإقامة السلام والصداقة بين الدول، فالهجمات والغزوات لم يكن لها مكان في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

ومن هذا المنطلق تؤكد دائما على ارساء السلام والصداقة والتعاون مع الدول والحكومات المجاورة،ضمن سعيها لتحصين امنها لكنها لن تسمح لاي طرف الإضرار بمصالحها الحيوية ..



وتقع على عاتق القوات البحرية الايرانية مسؤولية تشكيل خط الدفاع الأول لإيران في الخليج الفارسي وبحر عمان كما واثبات وجود القوة الايرانية في اعالي البحار.

كما ان الحضور القوي للقوات البحرية الايرانية افشل خطط الاعداء في الخليج الفارسي وبحر عمان وكذلك في مناطق بعيدة مثل البحر الأحمر والمتوسط والركن الشمالي الغربي من المحيط الهندي والمياه الدولية المفتوحة.

لا سيما وان القوات البحرية الايرانية قامت العام الماضي برحلة لمئة وثلاثة وثلاثين يوما، قطعت خلالها عشرات آلاف الأميال البحرية في بحار ومحيطات العالم ومن بينها الاطلسي الجنوبي والاطلسي الشمالي، قطعت خلالها ثلاث قنوات دولية مهمة وثمان مضائق دون أي خرق للقوانين الدولية.

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