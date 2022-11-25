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سلسلة تغريدات للشيخ سلمان العودة بعد تداول مكالمته + فيديو

الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "خط البلدة" على تويتر فيديو لمجموعة من التغريدات للشيخ سلمان العودة و التي جاءت بعد تداول مكالمته.

العالم- السعودية

وكتب الحساب تعليقا عليه" كان الشيخ سلمان العودة أحد الذين اعتقلوا بسبب دعائه تأليف القلوب بين الأطراف في الأزمة الخليجية، واليوم ورغم المصالحة لا يزال خلف القضبان، ولذلك نقول: #اطلقوا_ضحايا_الازمة_الخليجية".

في سياق متصل اعاد حساب "نحو الحرية" نشر صورة للتغريدة التي تسببت باعتقال الداعية السعودي "سلمان العودة" بعد دعوته إلى الصلح وتأليف القلوب!.

وكتب حساب "نحو الحرية": "صاحب هذه التغريدة معتقل لأنه دعا إلى الصلح وإلى تأليف القلوب، ومحمد بن سلمان بالأمس يتوشح علم قطر!"

وكان الداعية السعودي "سلمان العودة" كتب في تغريدة على صفحته في 2017 /08/09: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك... اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".

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