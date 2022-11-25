'بوليتيكو': أوروبا تعاني من الحرب في أوكرانيا وأميركا تجني الثروات

العالم - أوروبا

هاجم مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب ارتفاع أسعار الغاز ومبيعات الأسلحة والتجارة، مشيرين إلى أنّ الحرب الأوكرانية تُهدد بتدمير الوحدة الغربية.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية إنّه "بعد 9 شهور من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتفتيت الغرب".

وأوضحت "بوليتيكو" أنّ كبار المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالغضب من إدارة بايدن، ويتهمون الأميركيين الآن بجني ثروة من الحرب، فيما دول الاتحاد الأوروبي ما زالت تُعاني".

من جانبه، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "بوليتيكو" إنّ "الدولة الأكثر ربحاً من هذه الحرب هي الولايات المتحدة؛ لأنّها تبيع المزيد من الغاز وبأسعارٍ أعلى، وكذلك تبيع المزيد من الأسلحة".

وأضاف المسؤول: "نحن حقاً عند منعطفٍ تاريخي"، مشيراً إلى أنّ "ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا يُهدد بتوجّه الرأي العام ضدّ كل من المجهود الحربي والتحالف الأطلسي".

ولفت إلى أنّ "أميركا تحتاج إلى أن تُدرك أنّ الرأي العام يتغير في العديد من دول الاتحاد الأوروبي".

ودعا كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، واشنطن إلى الرد على المخاوف الأوروبية، وقال في مقابلةٍ مع "بوليتيكو": "الأميركيون أصدقاؤنا، ولكن يتخذون قرارات لها تأثير اقتصادي علينا".

يُذكر أنّ كلاً من فرنسا وألمانيا أبديتا استياءهما من الأسعار الخيالية التي تطلبها الدول الصديقة (الولايات المتحدة) لتصدير الغاز إليهما.