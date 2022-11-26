السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

أعمال شغب واعتداءات على المراكز الاسلامية في لندن

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

في محاولة للتصيد في الماء العكر، والتحريض على الرموز الاسلامية، شهدت العاصمة البريطانية لندن أعمال شغب واعتداءات على المراكز الاسلامية والشعائر الدينية من قبل بعض المخربين كما تم التعرض لسيدة كانت تراجع السفارة الايرانية لمتابعة شؤونها الخاصة.

العالم - مراسلون

ويرى مراقبون أن هناك أصابع تحرك دمى الأحداث، وتقف وراء هذه الاعمال التي باتت تتكرر بشكل اسبوعي من قبل اشخاص ظهر عدم الانضباط والخروج عن القانون جليا في تصرفاتهم غير المقبولة في دولة تسمح للجاليات المتواجدة على ارضها باقامة التظاهرات والمسيرات طالما كانت لا تتعمد الاساءة الى الاشخاص او الاعتداء على الممتلكات .

وبعد أن فرضت الجمهورية الاسلامية هيبتها كدولة عصية على المخططات يرى حقوقيون ان سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض الأطراف هنا في لندن لابد من اعادة النظر فيها.

جدل يتجدد مع كل أزمة، كيف يمكن توصيف هذه التظاهرات أهو حرية تعبير، أم تحريض خارج عن نطاق السلمية وهل الحكومات التي تنادي بحقوق الانسان وحرية التعبير والحفاظ على الامن ستمنع هذه الافعال غير المسؤولة والتي تمس أمن المواطن الايراني في الخارج، سؤال يستدعي الوقوف عنده لوضع النقاط على الحروف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السوداني يهنئ إيران بمناسبة فوز منتخبها على ويلز

العميد فدوي: أمريكا ليس لديها الجرأة لمواجهة إيران

شاهد..احتفالات تجوب شوارع مدن البلاد اثر فوز المنتخب الايراني على 'ويلز'

'روزبه جشمي' يفوز بجائزة افضل لاعب في مباراة ايران وويلز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مونديال قطر 2022.. بولندا تتقدم على السعودية بهدف نظيف فى الشوط الأول +فيديو

أول رد من ماكرون على التحقيقات حول حمتله الانتخابية

اعلام الاحتلال يعترف بفشل جهاز "الشاباك" في عملية القدس

منظمة "فريدوم هاوس" الدولية.. السعودية الأسوأ عربيا في مجال الحريات على الانترنت

دراسة: غالبية الألمان لا يؤيدون عودة ميركل إلى منصب المستشارية

بالفيديو.. أعمال شغب واعتداءات على المراكز الاسلامية في لندن