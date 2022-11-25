الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. ذهبيتان في بطولة غرب آسيا للكارتية

سوريا.. ذهبيتان في بطولة غرب آسيا للكارتية
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

حصل منتخب سوريا للكاراتيه على ميداليتين ذهبيتين في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات والشابات والناشئين والناشئات المقامة حاليا في الإمارات.

العالم - سوريا

وجاءت الميداليتان عبر اللاعبتين ماريا الحلاوي بوزن تحت 42 كغ لفئة تحت 14 عاماً وليال سلمان بوزن فوق 48 كغ لفئة تحت 14عاما.

وتتألف بعثة المنتخب من رئيس اتحاد اللعبة جهاد محمود ميا رئيسا للبعثة وسليمة قلعه جي وعبد المنعم دريوس إداريين وسهيل سلمان ونورس الحموي مدربين واللاعبين واللاعبات ماريا الحلاوي وليال سلمان وعبد الكريم الحلاوي وسمير قباني ووسام أبو محمود وقيس الغراوي وميس قره فلاح وخلود علي وألفت برمبو ومجد سلكان.

وتشارك في البطولة منتخبات البحرين ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والعراق والأردن واليمن والإمارات والسعودية إضافة إلى سوريا.

روابط ذات صلة

الجيش التركي يقصف مناطق في ريف الرقة بالاسلحة الثقيلة

قتلى في صفوف "قسد" إثر استهداف تركي

الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بخصوص التصعيد الأخير في شمال سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى

مونديال قطر 2022.. السيد عمار الحكيم يبارك لإيران فوز منتخبها على ويلز

36 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-11-2022

الرئاسة اللبنانية في مهب التجاذبات 

ترودو يمثل أمام لجنة تحقيق لاستخدام قانون طوارئ خلال أزمة سائقي الشاحنات