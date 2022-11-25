سوريا.. ذهبيتان في بطولة غرب آسيا للكارتية

العالم - سوريا
وجاءت الميداليتان عبر اللاعبتين ماريا الحلاوي بوزن تحت 42 كغ لفئة تحت 14 عاماً وليال سلمان بوزن فوق 48 كغ لفئة تحت 14عاما.
وتتألف بعثة المنتخب من رئيس اتحاد اللعبة جهاد محمود ميا رئيسا للبعثة وسليمة قلعه جي وعبد المنعم دريوس إداريين وسهيل سلمان ونورس الحموي مدربين واللاعبين واللاعبات ماريا الحلاوي وليال سلمان وعبد الكريم الحلاوي وسمير قباني ووسام أبو محمود وقيس الغراوي وميس قره فلاح وخلود علي وألفت برمبو ومجد سلكان.
وتشارك في البطولة منتخبات البحرين ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والعراق والأردن واليمن والإمارات والسعودية إضافة إلى سوريا.