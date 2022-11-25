شاهد ما فعلته تغييرات مدرّب المنتخب الايراني

العالم - مراسلون

وأكد مشجع ايراني:" إنني على إطمئنان بأن إيران ستفوز اليوم وبالـتأكيد سنتأهل للمرحلة الثانية".

فيما قالت مشجعة إيرانية:"من أعماق قلبي أتمنى الفوز لمنتخبنا في مباراة اليوم".



ونوه مشجع إيراني:"أريد الفوز القاطع لإيران وأطلب من الله تحقق ذلك".

وبهذه الأمنيات التي يحملها المشجعون وكما هو الحال عند المنتخب الايراني، بدأت المباراة أكثر ثقة من اللقاء أمام انكلترا بعد التغييرات التي أجراها كارلوس كيروش على تشكيلته وكان الاكثر استحواذا على الكرة والمباراة، لكن العربة عاندت الالماني سردار آزمون ومنعته من تسجيل أول أهدافه في المونديال لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني تكرر السيناريو وكان غاريت بيل وزملاؤه غير قادرين على إيقاف الهجوم الايراني، حيث صد القائم كرتين لازمون وقلي زاه واستمر الضغط الايراني حتى طرد حارس ويلز في الدقيقة 86 ليستغل ابناء كيروش النقص العددي وسجلوا هدفين في غضون 3 دقائق عبر روزبه جشمي ورامين رضائيان.

وقال مشجع إيراني:"نحن اردنا واستطعنا وفزنا في هذه المباراة واثبتنا الغيرة والعزيمة الايرانية".

وقال آخر:أشكر الله على هذا الفوز حيث بقيت آمال إيران في المونديال حية".

وبهذا الفوز التاريخي الذي يعتبر الأول لإيران على منتخب أوروبي في تاريخ مشاركتها بكأس العالم، ابقت آمالها ببلوغ الدور الثاني ربما بتعادل أمام الولايات المتحدة في الجولة الثالثة.

قدم المنتخب الإیراني مباراة مغایرة عن الجولة الاولی وکأن البطولة بدأت الیوم بالنسبة له وحقق النقاط الثلاث عن جدارة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...