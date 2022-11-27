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على هامش مونديال قطر..

شاهد.. إقامة "المعرض الثقافي الإيراني"في الدوحة

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

مونديال قطر يعطي فرصة لإيران للتعريف عن ثقافتها، ففي إطار فعاليات كتارا المصاحبة لبطولة كأس العالم قطر 2022، أقيم في الدوحة"المعرض الثقافي الإيراني".

العالم - مراسلون

معرض يضم قطعا فنية متنوعة تشمل مختلف الحرف والمشغولات اليدوية التي تبرز عراقة الفنون التقليدية التي تشتهر بها المناطق الإيرانية المختلفة، بما في ذلك فن صناعة ماء الورد والزعفران وفن الخاتم والنحاسيات والسجاد اليدوي والمنسوجات التقليدية والرسم والحفر على المعادن.

يضم المعرض أجنحة متنوعة منها جناح الأزياء التقليدية الإيرانية المصنوعة من الحرير الخالص والمطرزة بالخيوط الذهبية والفضية وتعكس حضارة موغلة بالقدم، إلى جانب جناح الفنون التشكيلية، التي تجمع بين أصالة التراث وجمال الزخرفة وسحر الحروف وعذوبة الطبيعة والبيئة.

كما يحتضن المعرض مجموعة من الأنشطة الثقافية والحفلات الفنية والورش الحرفية المصاحبة، أبرزها فقرة الموسيقى الإيرانية التي تقدمها الفرق الفنية طيلة أيام المعرض والتي تعكس ثراء الثقافة الفنية الإيرانية التي تجمع بين الأصالة والتجديد وتمثل التنوع الثقافي الذي تزخر به المحافظات والمناطق المختلفة في إيران.

يوفر المعرض الفرصة إلى الجماهير والسياح القادمين من بلدان العالم إلى مشاهدة الحدث، التعرف على حضارة وتاريخ وثقافة وحضارة ايران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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على هامش مونديال قطر.. شاهد.. إقامة "المعرض الثقافي الإيراني"في الدوحة

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