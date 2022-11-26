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اعتقال العناصر الضالعة في هجوم على دورية لقوى الامن الداخلي في زاهدان

اعتقال العناصر الضالعة في هجوم على دورية لقوى الامن الداخلي في زاهدان
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

 اعلنت دائرة الامن في محافظة سيستان وبلوشستان اعتقال العناصر الضالعة في هجوم على دورية لقوى الامن الداخلي في مدينة زاهدان مركز المحافظة الواقعة جنوب شرق ايران والذي ادى الى استشهاد احد كوادر الامن الداخلي.

العالم - ايران

وقالت دائرة الامن في محافظة سيستان وبلوشستان انه وبجهود رجال الامن، تم القاء القبض على المعناصر الضالعة في شن هجوم غادر على رجال دورية لقوى الامن الداخلي تابع لمخفر "جشمة زيارات" في مدينة زاهدان يوم الاثنين الماضي.

واضاف البيان: ان هؤلاء الأشخاص هاجموا دورية لمخفر "جشمة زيارت" مساء الاثنين الماضي، وتسببوا في استشهاد الجندي بهزاد براهوئي وإصابة الملازم اول مهدي هاشم زاهي.

وفي حينه اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان "العميد محمد قنبري"، عن استشهاد احد افراد دورية تابعة لقوى الامن الداخلي في زاهدان خلال هجوم جبان نفذته عناصر شريرة مسلحة.

واضاف "العميد قنبري" في تصريح له ، ان هذا الحادث وقع حينما كانت دورية تابعة لمخفر شرطة "جشمة زيارت" بمدينة زاهدان، تقوم بمهامها في تامين المنطقة حيث باغتتها مجموعة من المسلحين الاشرار يستقلون سيارة صالون، بإطلاق النار.

واضاف، ان المسلحين لاذوا بالفرار فور تنفيذ هذا الهجوم الجبان، والذي اسفر عن استشهاد الجندي بهزاد براهوئي" واصابة الملازم اول "مهدي هاشم زهي"، من افراد قوى الامن الداخلي في زاهدان.

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اعتقال العناصر الضالعة في هجوم على دورية لقوى الامن الداخلي في زاهدان

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