ترودو والديمقراطية الكندية المزعومة 

العالم - سبورتي

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، انه ربما عندما يتغير النظام ويتحسن الوضع في إيران، لن يُنسى المسؤولون عن قمع الشعب ولن يُسمح لهم أبدا بالمجيء إلى كندا.

تعرض رئيس وزراء كندا الى انتقادات بسبب الاعراب عن دعمه للمزارعين في الهند، عندما قطعوا الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى نيودلهي لمدة عام في 2021 ، حيث قال حينها ان كندا ستكون دائما هناك للدفاع عن حق الاحتجاج السلمي.

دافع رئيس الوزراء الكندي في تحقيق علني عن قراره باستخدام قانون الطواريء لإجلاء سائقي الشاحنات الذين أغلقوا العاصمة الكندية زاعما انه لم يكن هناك مجال للحوار معهم .

وكان ترودو قد اتخذ خطوة غير مسبوقة بتفعيل قانون الطوارئ، لقمع المحتجين ضدّ فرض اللقاح . وبموجب التدابير، تستطيع المصارف تجميد حسابات أي شخص على علاقة بالاحتجاجات، دون أمر قضائي.

وادعى ان الأمر يتعلّق بالحفاظ على سلامة الكنديين، وبحماية وظائف الناس. ستمنح "المزيد من الوسائل" للشرطة لسجن المتظاهرين أو تغريمهم وحماية البنية التحتية الحيوية.

لماذا لم يحاور ترودو الغاضبين من «مواطنيه» الكنديين، كما يطالب دوما الحكومات الأخرى!؟ .