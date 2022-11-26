قائد الثورة الإسلامية: أميركا لم تلتزم بأي من تعهداتها

العالم - خاص بالعالم

مشكلة الولايات المتحدة مع ايران لا حل لها بالتفاوض وانما بالتنازل عن الخطوط الحمراء، هذا ما اكد عليه قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله حشدا من قوات التعبئة.

وأضاف سماحته: "اذا تريدون ان تحل مشكلتكم مع اميركا لابد ان تفعلوا ذلك ان تواصلوا تقديم التنازلات، ان تحبسوا انفسكم وراء حدودكم، ان تكون ايديكم خالية، ان توقفوا الصناعات الدفاعية، هذا ما تريده اميركا. لا يوجد ايراني غيور مستعد لان يقدم هذه التنازلات. لماذا لا يفهمون التفاوض مع اميركا لا يحل مشكلة. "

موقف دلل عليه قائد الثورة بعدم التزام واشنطن باي من تعهداتها مع ايران خلال العقود الماضية، وحياكتها للمؤامرات ضدها، ومن بين هذه المؤامرات اسقاط حكومات ست دول هي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال لاضعاف ايران بعد ان تأكدوا انهم غير قادرين على مواجهتها.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية في إيران: "مواجهة ايران امر صعب، يدركون قوة الثورة الاسلامية، شاهدوا عمق الثورة الاستراتيجي في دول المنطقة، لذلك توصلوا الى فكرة انه قبل مهاجمة ايران يجب التوجه نحو المكان الذی يعتبر العمق الاستراتیجی لایران الدول التي لديها ارتباط بالجمهورية الاسلامية بشكل او باخر وشلها. هذا مخطط كشفه الاميركيون انفسهم. " مؤامرات افشلتها ايران ولذلك يحاول الاعداء اضعافها من خلال ادخالها في داومة التفاوض.

وأردف قائد الثورة الاسلامية: "هنا تفهمون سبب اصرار العدو على الاتفاق النووي الثاني والاتفاق النووي الثالث، الاتفاق الثاني يعني ان ايران لابد ان تخرج من المنطقة بشكل كامل ان تتنازل عن تواجدها في المنطقة، الاتفاق الثالث يعني ان تتعهد ايران بالا تصنع اي سلاح استراتيجي الا يكون لديها طائرات بدون طيار الا يكون دليها صواريخ."

ولذلك نصح آية الله خامنئي قوات التعبئة بالحفاظ على استعدادهم ويقظتهم ومواصلة الحركة نحو الامام، لان ان المواجهة الحقيقية مع المستكبرين.