الإعلام التركي: عملية برية ستبدأ قريبا في شمال سوريا

العالم - تركيا

وذكرت الوسائل نقلا عن تقرير لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في اجتماع مغلق للحزب الحاكم، أن العملية البرية ستنفذ في أسرع وقت ممكن.



ولفتت إلى أنه "لم يكن بالإمكان الحصول على الدعم المطلوب من كل من روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال سوريا، ولكن رغم ذلك، فإن العملية جرت وكانت ناجحة".



وبدأت تركيا يوم منذ 20 نوفمبر الجاري، عملية جوية ضد حزب "العمال الكردستاني (التركي)" في شمال سوريا، نفذ خلالها سلاح الجو التركي ضربات على مواقع في مدينة عين العرب.



ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها "ناجحة" ولم يستبعد أن تتبعها عملية أرضية.

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تدمير تركيا نحو 471 هدفاً وتحييد ما لايقل عن 254 عنصراً، منذ إطلاق عملية "المخلب - السيف" العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني وقوات "قسد" شمال سوريا والعراق.

وحذّر الكرملين، تركيا من "زعزعة الاستقرار" في شمال سوريا عبر غاراتها، مؤكداً أنّ ذلك "قد يأتي ذلك بنتائج عكسية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني".