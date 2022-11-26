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العامري: المعركة مع الإرهاب لم تنته والجهاد يتطلب منا الاستمرار

العامري: المعركة مع الإرهاب لم تنته والجهاد يتطلب منا الاستمرار
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، اليوم السبت، ان المعركة مع الإرهاب لم تنته.

العالم - العراق

وقال العامري في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني أقيم بمناسبة اربعينية ابو بلال الجابري في قاعة الشهيد حيدر المياحي بمبنى مديرية الإعلام العامة في هيئة الحشد الشعبي، إن “المجاهد الكبير ابو بلال الجابري عاش جميع المحطات الجهادية الصعبة منذ نهاية السبعينيات والى آخر يوم في حياته صابرا محتسبا في كل محطة من هذه المحطات”.

وأضاف، أن “القائد الجابري كان من اوائل من أسهموا بتشكيل بدر، حيث كان في تلك المدة الصعبة من المجاهدين الصابرين وكان على بصيرة من امره”.

ولفت العامري الى أن “القائد ابو بلال كان مهتما بشؤون تدريب المقاتلين بعد الفتوى المباركة، لوجود نقص بالتدريب”، مشيرا الى أن “الاخ المجاهد ابو بلال تصدى لهذه المسؤولية وهي بناء الكادر الرسالي الذي يستطيع تحمل المسؤوليات الصعبة”.

وأكد العامري، أن "استشهاد نجل ابو بلال الجابري مع قادة النصر هي مكرمة الهية للقائد الجابري”، مبينا أنه “رغم كل الابتلاءات وفقدان نجله وابنته وزوجها إنه بقي صابرا محتسبا لم تغير الابتلاءات من منهجه وكان من الزاهدين، حيث توفي وبيته غير مكتمل".

وشدد العامري على ان "المعركة مع الإرهاب لم تنته ولا يعتقدن البعض اننا وصلنا للنهاية”، مشيرا الى أن “طريق الشهداء والجهاد يتطلب منا الإدامة والاستمرار".

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